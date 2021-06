Höcke siegt im »Meinungskampf«

Vor dem Landgericht in Erfurt wurde am Freitag eine Unterlassungsklage der Jungen Gemeinde Stadtmitte Jena (JG) gegen den Faschisten und Fraktionsvorsitzenden der Thüringer AfD, Björn Höcke, abgewiesen. Im August 2019 hatte Höcke in einem Interview mit dem MDR Thüringen behauptet, der »Geburtsort« eines Autors, der unter dem Pseudonym »Landolf Ladig« Texte veröffentlicht hatte, sei in der JG zu finden. »Ladig« hatte mehrere Texte in einer völkischen Postille und einem NPD-Lokalblatt veröffentlicht. Die JG kritisierte das Urteil scharf, zeigte sich aber nicht überrascht. Das Gericht habe bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass es zugunsten von Höcke tendiere, sagte Gemeindemitglied Toni Hübner in einer Mitteilung der JG am Freitag, dass es jedoch die politische Dimension des Verfahrens ausblende, sei »skandalös«. Die Gemeinde hatte über 8.000 Euro Spenden gesammelt, um die Klage anstrengen zu können.

Die Richter hatten am Freitag ihre Überzeugung formulie...