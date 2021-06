Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht The Program – Um jeden Preis US-Radsportler Lance Armstrong gelingt eine fast schon übermenschliche Leistung: Siebenmal gewinnt er die Tour de France. Journalist David Walsh ahnt, dass Armstrong heimlich dopt. Das Dopingmittel Epo verhilft zu kräftig Sauerstoff in den Lungen. Doch Armstrong leugnet alle Vorwürfe und kann sich auch vor Gericht behaupten. Bis ein Mitfahrer auspackt. Aufstieg und Fall eines berühmten Sportidols – und durchaus eines großen Athleten, denn auch das Doping muss ja auf etwas aufbauen. GB/FR/US 2015. 3sat, 20.15 Uhr Unit 42 Bloggerin Patricia und ihre elfjährige Tochter Léa sind verschwunden. Die in Trennung lebende Mutter wird von ihrem Nochehemann als vermisst gemeldet. Was zunächst nach dem Abtauchen der Mutter wegen des Sorgerechtsstreits aussieht, nimmt eine böse Wendung. Patricia wird ...

Artikel-Länge: 2560 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen