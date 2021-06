Schonwaschgang für Scheuer

Andreas Scheuer (CSU) bleibt im Amt. Selbst ein monströser Stolperstein aus persönlichen Verfehlungen, Schlampereien und Schummeleien, den der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Umstände der gescheiterten »Ausländermaut« zutage gefördert hat, bringt den Bundesverkehrsminister nicht zum Straucheln. Er klebt so fest in seinem Sessel wie eh und je. Am Mittwoch beriet der Bundestag den Abschlussbericht des Gremiums, das den Fall 18 Monate lang in 50 Sitzungen und durch Anhörung von 72 Zeugen aufgearbeitet hat. Man bleibe »fassungslos zurück und blickt in einen politischen Abgrund von Ignoranz, Verantwortungslosigkeit, Bedenkenlosigkeit und Rechtsbruch – verbunden mit einem Erschrecken über mangelhaftes Regierungshandwerk«, halten Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke in einem gemeinsamen Sondervotum fest.

Derzeit streiten sich die Bundesregierung und die verhinderten Betreiberfirmen Kapsch Traffic-Com und CTS Eventim vor einem geheim...