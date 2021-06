»Es geht darum, den Kapitalismus zu stützen«

Die Klimaschutzaktivistin Ella, die bereits seit November 2020 wegen der Proteste im Dannenröder Wald in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim in Frankfurt am Main in Untersuchungshaft sitzt, wurde am Mittwoch wegen »gefährlicher Körperverletzung« und »tätlichem Angriff auf Polizisten« zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Wie werten Sie das Urteil?

Es ist ein hartes Urteil. Für uns aus dem Solidaritätskreis für Ella und die Betroffene selber stellt es sich so dar: Sie war am 26. November 2020 auf einem Baum in einer für sie sehr gefährlichen Situation, weil Polizeibeamte versuchten, sie aus 15 Meter Höhe herunterzuziehen. In dieser Lage ging es darum, sich gegen den polizeilichen Übergriff zu wehren, ihr eigenes Leben zu schützen. Jetzt soll sie dafür mehr als zwei Jahre ins Gefängnis. In der Geschichte der Besetzung im Dannenröder Forst, um den Autobahnbau der A 49 zu verhindern, un...

