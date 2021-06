Bloß keine Tarifautonomie

Die Tarifverhandlungen am Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus sind festgefahren. Um die Geschäftsleitung zurück an den Verhandlungstisch zu bringen, hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Ende März hatte die Geschäftsleitung die Gespräche mit Verdi nach drei Verhandlungsterminen abgebrochen. In einer E-Mail, die jW vorliegt, hatte das Klinikum über den Kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg (KAV) mitteilen lassen, »angesichts der weit voneinander entfernten Positionen« sehe man keinen Sinn in einer Fortsetzung der Tarifverhandlungen. Man warf der Gewerkschaft vor, zu hohe Erwartungen zu haben, welche das tatsächliche wirtschaftliche Leistungsvermögen des Unternehmens nicht berücksichtigten.

Im April hatte Verdi einen Kompromiss unterbreitet, auf den die Kapitalseite bislang nicht reagiert hat. Im Gespräch mit ...