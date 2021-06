Ausgewiesenes Totalversagen

Während in Europa die Zahl der Neuinfektionen abnimmt, wütet die Coronapandemie in Brasilien weiter fast ungebremst. Mittlerweile starb in dem Land mehr als eine halbe Million Menschen an oder mit dem Virus, täglich kommen nach offiziellen Angaben etwa 73.000 neue Erkrankungen sowie rund 2.000 Todesfälle hinzu. Experten glauben, dass die tatsächlichen Zahlen noch weit höher liegen.

Ein multidisziplinäres Team brasilianischer Wissenschaftler hat nun genauer untersucht, worin die Ursachen für die dramatische Ausbreitung des Coronavirus im Land liegen. In einem am Montag in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Beitrag kommen sie zu dem Schluss, dass die Bundesregierung des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro sowie die Landesregierung von São Paulo einen Großteil der Schuld trifft. So hätten eine frühere Schließung der Flughäfen und Landwege sowie ein landesweiter Lockdown die Ausbreitung von Covid-19 deutlich bremsen und Zehntausende Tote v...