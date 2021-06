Rotlicht: Mitte der Gesellschaft

Im angelaufenen Bundestagswahlkampf ist sie einmal mehr omnipräsent: die Rede von der gesellschaftlichen Mitte. Bei der Vorstellung des Wahlprogramms der Union proklamierte Kanzlerkandidat Armin Laschet am Montag: »CDU und CSU sind die Volksparteien der Mitte.« Wahlen, heißt es immer wieder, würden in »der Mitte« gewonnen. Gemeint ist damit der mystisch anmutende Ort in der politischen Landschaft, der weit entfernt von Extremen aller Art liegt und sich durch ein stabiles Fundament auszeichnet. Der die Mitte umgebene Nebel lichtet sich bei genauerer Betrachtung allerdings recht schnell. Dahinter steht bürgerliche Herrschaftsideologie, deren Kritik den Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse erhellt.

Schon vor mehr als 2.000 Jahren outete sich der griechische Philosoph Aristoteles als früher Anhänger des Mittekults. Diese liege »zwischen zwei Schlechtigkeiten, dem Übermaß und dem Mangel«; sie zu finden, sei eine »Tugend«. Hochkonjunktur erfuhr der Begr...