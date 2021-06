Radikal in Wien

Wer sich mit der Theorie vom staatsmonopolistischen Kapitalismus beschäftigt, stößt unweigerlich auf den sozialistischen Ökonomen Rudolf Hilferding. Aber wer kennt seine Frau Margarethe, geborene Hönigsberg? Eine Gedenktafel in Wien umreißt knapp ihren Lebensweg: »Dr. Margarethe Hilferding geb. 1871, absolvierte als erste Frau ein Medizinstudium in Wien, war Ärztin und Bezirksrätin in Favoriten und als erste Frau Mitglied der Psychoanalytischen Vereinigung. Sie wurde 1942 im KZ ermordet.« Hinter dieser Skizze verbirgt sich ein steiniger Weg, den Hilferding zurücklegen musste, um als Ärztin und Individualpsychologin theoretisch wie praktisch wirken zu können. In ihr »als Frau, Jüdin, Sozialistin und radikal denkende Intellektuelle« (Eveline List) personifizierten sich die Kontroversen ihrer Zeit.

Nur über den Umweg einer Lehrerinnenausbildung unter der Bedingung der Ehelosigkeit war es ihr möglich, ein Medizinstudium gegen heftigen männlichen Widerstand zu ...