Strategische Dilemmata

Jüngst erschien das neue Heft von Prokla mit dem Schwerpunkt »Die USA vor, mit und nach Trump«. Wir veröffentlichen daraus an dieser Stelle redaktionell gekürzt den Beitrag von Margit Mayer, dessen zweiter Teil im Dezemberheft erscheinen soll. Wir danken für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Nachdem der Präsidentschaftskandidat Bernard Sanders aus den demokratischen Vorwahlen ausgeschieden (bzw. hinausgedrängt worden) war, hielt sich die US-amerikanische Linke – in fast all ihren Schattierungen – mit Kritik an Joseph Biden zurück: Es herrschte weitgehend Konsens, dass eine breitestmögliche Unterstützung für diesen Kandidaten notwendig war, um eine Wiederwahl Donald Trumps zu verhindern. Vor allem aus letzterem Grund engagierten sich progressive und linke Organisationen und Bewegungen im Wahlkampf für das Biden-Harris-Ticket, inklusive großer Teile der vorher durch und in der Sanders-Kampagne Mobilisierten. Diese von der Führungsspitze der Demok...