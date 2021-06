Abschreckung durch Überwachung

Die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio, die am 23. Juli beginnen sollen, befinden sich unter Dauerdruck. Die negative Stimmung zieht immer weitere Kreise und hat globale Dimensionen angenommen. Trotzdem soll die Olympiade aus politischen und finanziellen Gründen stattfinden. Doch die Maßnahmen, um eine Ausbreitung des Coronavirus während der Spiele zu verhindern, nehmen immer groteskere Züge an – und wirken immer hilfloser.

Am 8. Juli gab nun die Chefin des Organisationskomitees, Seiko Hashimoto, bekannt, dass für die rund 6.000 Medienvertreter, die aus dem Ausland erwartet werden, während der ersten zwei Wochen strenge Kontaktregeln gelten. Zur Kontrolle würden die Journalisten durch GPS getrackt. Vor ihrer Anreise nach Japan sollen sie Besuche, die sie außerhalb des Hotels planen, ankündigen müssen. Die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist verboten. Um den Medienvertretern den Ernst der Lage zu verdeutlichen, sollen sie ge...