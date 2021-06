Ein Land voller SED-Opfer

Die Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung e. V. (GRH) und das »Insiderkomitee zur Förderung der kritischen Aneignung der Geschichte des MfS« kommentierten jüngst in einer Erklärung die Überführung der »Stasi«-Unterlagen ins Bundesarchiv. Dort sollen die Dokumente einen eigenständigen Bestandteil des Archivs bilden. Hingegen bleiben die darin ebenfalls enthaltenen MfS-Erkenntnisse über die Tätigkeit westlicher Geheimdienste in der DDR und über BRD-Politiker, die diese kompromittieren, weiterhin geheim. Sachlich wird in dem Papier darüber informiert, dass die bisherigen zwölf Außenstellen der »Bundesbehörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik« (BStU) modernisiert und umgestaltet sowie die Liegenschaft des einstigen Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg zu einem »Campus für Demokratie« mit einem Archivzentrum ausgebaut werden soll. Perspektivisch solle die Ei...