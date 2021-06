Chemische Kriegführung

Im Jahr 2015 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Glyphosat als »wahrscheinlich krebserregend« ein. Das blieb nicht ohne Folgen. In Nordamerika gingen bei den Gerichten die ersten Entschädigungsklagen ein, und auch in Südamerika tat sich etwas. Der damalige kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos beendete den Einsatz des Herbizids als Waffe im »War on Drugs«. »Die Empfehlungen und Studien, die vom Gesundheitsministerium überprüft wurden, zeigen deutlich: Dieses Risiko existiert«, sagte er mit Verweis auf die WHO-Entscheidung und stoppte das Versprühen des Mittels per Flugzeug.¹

Seit 1986 hatte es zur Bekämpfung der Pflanzungen Verwendung gefunden. Begonnen hatte der »Chemical Warfare« gegen den Kokaanbau sogar schon 1978, aber große Dimensionen nahm er erst ab dem Jahr 2000 an. Damals startete Kolumbien mit »freundlicher Unterstützung der US-Regierung« den milliardenschweren »Plan Colombia« und mit ihm die Glyphosatflüge. Gegen den illegalen An...