Kreißler, Mann

Die »Palette« war zu Beginn der sechziger Jahre eine beliebte Sendereihe im Jugendfernsehen des DFF. Die Schauspielerin Micaela »Micki« Kreißler moderierte sie eine Zeitlang und konnte auch ihr musikalisches Können zur Geltung bringen, spielte sie doch Gitarre, Klavier und Akkordeon. Sie war 1961 durch den Defa-Film »Der Mann mit dem Objektiv« ein singender Publikumsliebling geworden, übernahm aber in späteren Jahren durchaus auch Charakterrollen im Ensemble des DDR-Fernsehens, etwa die Titelrolle in »Ljubow Jarowaja« (1961) und Jenny Marx (1978–80). Sie spielte 1975 neben Agnes Kraus in »Schwester Agnes« und als »bessere Hälfte« von Horst Drinda in »Zur See« (1977). Dass sie in den Jahren 1947–50 Kinderrollen gespielt hatte (im Friedrich-Wolf-Film »Bürgermeister Anna« zettelte sie 1950 gar einen Schulstreik an), gab ihr die Sicherheit vor der Kamera. Auch vorm Mikrofon war sie versiert, lieh ihre Stimme ...