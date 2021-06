Keine Bedrohung

China hat die Anschuldigungen des Kriegsbündnisses NATO zurückgewiesen. Die chinesische Vertretung bei der EU erklärte am Montag, die Behauptung, die Volksrepublik stelle eine »systemische Herausforderung« dar, sei eine »Verleumdung der friedlichen Entwicklung des Landes« und markiere »eine Fortsetzung der Kalter-Krieg-Mentalität und Blockpolitik«. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, forderte ein Sprecher der Vertretung das westliche Kriegsbündnis in einer Erklärung auf, die Entwicklung Chinas »rational« zu betrachten und die »chinesische Bedrohung« nicht künstlich hochzuspielen. Anstelle dessen sollte die NATO sich »um die Förderung der Zusammenarbeit und die Erhaltung des globalen und regionalen Friedens und der Stabilität bemühen«.

