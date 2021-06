Zum Inhalt dieser Ausgabe | So sollte es sein GEW-Gewerkschaftstag: Neue Vorsitzende formuliert Ansprüche an gute Bildung Bernd Müller Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat eine neue Vorsitzende: Maike Finnern. Sie wurde am Donnerstag von den Delegierten des Gewerkschaftstags mit 90,6 Prozent der Stimmen gewählt. Damit löst Finnern die bisherige Vorsitzende Marlis Tepe ab, die nach acht Jahren an der Spitze der Gewerkschaft aus Altersgründen nicht mehr antrat. In ihrer Bewerbungsrede formulierte Finnern – unter kapitalistischen ­Bedingungen – hohe Ansprüche an Bildung: Bildung sei keine Ware, sondern Voraussetzung für Teilhabe und für ein gutes Leben. Deshalb dürfe Bildungserfolg nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein. »Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen muss das Leitmotiv der Bildungs- und Jugendpolitik sein.« Das deutsche Bildungssystem ist unterfinanziert. Um das zu ändern, will die GEW Wohlhabende stärker in die Verantwortung nehmen; die Vermögenssteuer solle wieder eingeführt werden und die Superreichen sollen sich mit einer Coronaabgabe beteilige...

Artikel-Länge: 3932 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen