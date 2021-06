»An Neuwahlen darf jetzt kein Weg vorbeigehen«

Die Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, hat nach Prüfung der Vorwürfe gegen den Führungsstil von Präsident Alfons Hörmann vorgezogene Neuwahlen des Präsidiums empfohlen. Hörmanns Amtszeit würde im Dezember 2022 enden. Das Präsidium gab bekannt, es strebe zunächst eine »Vertrauensabstimmung« bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung an, vermutlich im September. Was ist davon zu halten?

Es sieht danach aus, als solle die Kernforderung der Ethikkommission, Neuwahlen im Dezember 2021 abzuhalten, nicht umgesetzt werden. Ich kann mich den Aussagen von Jonathan Koch anschließen, dem Athletenvertreter im Präsidium, der über Twitter erklärte, dass eine bloße Vertrauensabstimmung die Empfehlung der Ethikkommission glatt unterlaufen würde. An vorgezogenen Neuwahlen spätestens in einem halben Jahr darf jetzt kein Weg vorbeigehen. So hat sich auch die Konferenz der Landessportbünde am vergangenen Wochenende in Kassel positioniert.

