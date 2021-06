»Viele Menschen lehnen organisierten Mord ab«

Parallel zum »Tag der Bundeswehr« hat Ihre Kampagne vergangene Woche antimilitaristische Aktionen durchgeführt. Warum waren diese aus Ihrer Sicht erfolgreich?

Durch die Resonanz in den sozialen Medien ist nachvollziehbar, dass wir mit unseren Adbustings große Aufmerksamkeit für das Thema generieren konnten. Beim offiziellen Hashtag des »Tags der Bundeswehr« (#tdbw21, jW) sind unsere Plakate ganz oben mit dabei. Ein Tweet wurde 9.000mal gelikt und 800mal geteilt. Ein Soldat schrieb: »Der Moment, wo man als Soldat vor so einer Wand steht und sich fragt, für was man diesen Job eigentlich macht!« Auch in der realen Welt konnten wir viele Reaktionen beobachten. Es ist uns also definitiv gelungen, den Tag zu nutzen, um eine kritische Auseinandersetzung mit der Bundeswehr in der Bevölkerung zu provozieren.

Sie haben in 13 Innenstädten gefakte Bundeswehr-Werbeplakate plaziert. Was stand denn darauf?

Auf unserem wohl makabersten Plakat steht: »Jeder Tote ist ein klei...