Zum Inhalt dieser Ausgabe | Luftverkehr lahmgelegt Alitalia-Streik: Italiens Arbeiter besinnen sich ihrer Stärke Gerhard Feldbauer Zum wiederholten Male haben am Freitag die rund 10.000 Beschäftigten der Airline Alitalia für vier Stunden (13 bis 17 Uhr) gestreikt und den Flugverkehr lahmgelegt. Sie kämpfen um den Erhalt der traditionellen nationalen Fluglinie, die den Forderungen aus Brüssel entsprechend von der Regierung Mario Draghi liquidiert und in ein vor allem Lufthansa und Air France bedienendes, auf den Inlandsverkehr und auf Zubringerflüge reduziertes drittklassiges Unternehmen degradiert werden soll. Von derzeit noch etwa 110 Flugzeugen sollen etwa 60 von den Startbahnen verschwinden. Fast zwei Drittel der Beschäftigten sollen auf die Straße gesetzt werden. Nach Ansicht des kommunistischen Onlineportals Contropiano beabsichtigt die Regierung, Alitalia »zu zerreißen, um sie an große ausländische Unternehmen zu verkaufen«. Dieses »Opfer« werde gebracht, »um Kredite von der Europäischen Union zu erhalten«, und dem würden »viele weitere folgen«. Die Regierung von Draghi bestätig...

