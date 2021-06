Test für linke Bündnisse

Frankreich wählt am Sonntag sowie in einem zweiten Wahlgang eine Woche später Räte und Ratsvorsitzende in 17 Regionen und 95 Départements des Landes. Die Stimmabgabe der rund 47 Millionen Wahlberechtigten wird in Parteien, Regierungsgremien und Medien allgemein auch als Richtungsentscheidung für die nächste Präsidentschaftswahl im Mai 2022 gesehen. Besonders umkämpft sind die Regionen im äußersten Norden, Hautes-de-France, und im tiefsten Süden, Provence-Alpes-Côtes d’Azur (PACA), die als Hochburgen der faschistischen Rechten des Rassemblement National (RN) gelten. Nicht weniger als fünf Minister hat Staatschef Emmanuel Macron auf die beiden Listen im Norden plaziert, wo im Département Pas-de-Calais RN-Führerin Marine Le Pen kandidiert – seine mutmaßlich schärfste Gegnerin bei der Präsidentschaftswahl.

Sollten die demoskopischen Institute mit ihren Prognosen recht behalten, dann könnte die Wahlbeteiligung diesmal sogar noch unter den 49,9 Prozent liegen, d...