Schrauber im Ausstand

Null komma nichts. Das ist das Angebot der Unternehmer in der laufenden Tarifrunde im Kfz-Handwerk. Die Folge: Die IG Metall (IGM) hatte die Beschäftigten in den Autohäusern und Vertragswerkstätten in der vergangenen Woche zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Die Kollegen in den Verkaufssalons und an der Hebebühne in den Bastelbuden stehen am unteren Ende der Nahrungskette der Automobilindustrie. Die Verhandlungen in den einzelnen Tarifbezirken gehen ab Montag in die zweite Runde – etwa im Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mit seinen rund 52.000 Branchenbeschäftigten.

Die IGM fordert für die Belegschaften des Kfz-Handwerks vier Prozent mehr Entgelt und eine deutliche Erhöhung der Ausbildungsvergütungen. Weitere Streitpunkte: Nachtschichtzulagen, Streichung der untersten Gehaltsstufe sowie die Forderung nach einer tarifvertraglich...