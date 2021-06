Die Liga der armen Bauern (LCP) versteht sich als eine revolutionäre Bauernbewegung, die in den ländlichen Regionen Brasiliens politisch aktiv ist. Besonders stark vertreten ist die LCP in Westamazonien, wo sie mehrere Gebiete besetzt hält. Die Besetzung von zumeist brachliegenden Ländereien ist eine bewährte Aktionsform der Landlosenbewegung. Die LCP kämpft – wie sie selbst erklärt – gegen den Großgrundbesitz, »der Hunderttausende von Bauern in Brasilien in Leibeigenschaft hält, und für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung«. Zweck der Landbesetzungen ist darum auch, »eine ganz neue Gesellschaft« in den Camps aufzubauen.

Im Vordergrund steht dabei der kollektive Gedanke. Auch wenn die Bauern ihre eigene Parzelle bekommen, werden alle Fragen, die die Bewirtschaftung des Landes und den Betrieb...