»Verbrechen müssen weiterverfolgt werden«

In Spanien wurden in den 1980er Jahren paramilitärische Todesschwadronen, sogenannte antiterroristische Befreiungsgruppen, in der spanischen Abkürzung GAL, im Kampf gegen die baskische Befreiungsorganisation ETA eingesetzt. Wie bewertet Ihre Organisation die Prozesse zur Aufarbeitung dieser Gruppen?

Es stimmt, dass es ein Urteil gab und einige Personen verurteilt wurden. Die GAL war eine aus Angehörigen der Sicherheitskräfte und bezahlten Söldnern bestehende Terrorgruppe. Sie beging Staatsverbrechen gegen Personen, die angeblich zur ETA oder ihrem Umfeld gehörten. Zwischen den Jahren 1983 und 1987 ermordete sie 27 Menschen. In dem Prozess wurde nachgewiesen, dass die Aktivitäten der GAL mit Mitteln des spanischen Innenministeriums der ersten Regierung des damaligen Ministerpräsidenten der sozialdemokratischen Partei PSOE, Felipe González, finanziert wurden. Es wurde bis in die Regierung in Gipuzkoa sowie in höchste Ämter innerhalb der Guardia Civil, der sp...