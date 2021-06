Stimme der Armen

Armen Menschen eine Stimme geben – das ist das Anliegen des »Aktionskongresses gegen Armut«, den der Paritätische Wohlfahrtsverband in den vergangenen Tagen durchgeführt hat. Ihnen sollte die Möglichkeit geboten werden, sich zu vernetzen und zu planen, wie sie öffentlichen Druck erzeugen können, damit ihre Belange stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken. Am Donnerstag startete der Kongress im Onlineformat und endet am Sonnabend.

Am Freitag erklärte Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen, weshalb der Verband keinen Armuts-, sondern einen »Aktionskongress gegen Armut« durchführt. »Wir wissen langsam genug über Armut«, sagte er, »wir wissen genug, um Armut in unserer Gesellschaft abschaffen zu können.« Während die Armutsberichte der Bundesregierung mit den Jahren immer dicker wurden, gelten hierzulande 16 Prozent als arm, anders ausgedrückt: 13 Millionen Menschen.

»Wenn man es schonungslos auf den Punkt bringen will: Diese Berichte waren wir...