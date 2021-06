Hochpolitisch und inspirierend

Üblicherweise treffen sich zum Internationalen Frauenfilmfestival (IFFF) Cineastinnen, Dokufilmerinnen, Regisseurinnen, Kamerafrauen, Drehbuchautorinnen und Filmkritikerinnen aus aller Welt und debattieren in den Foyers der Kinos. Beim Glas Wein danach ist nicht nur über die Filme einiges zu erfahren, sondern auch aktuelles zur Frauenbewegung in vielen Ländern. Dieses Jahre zeigt das IFFF 70 aktuelle Streifen online. Gemütlich auf der Couch Filme zu gucken, sorgt nach einem langem Shutdown nicht unbedingt für Euphorie. Da mag es immerhin trösten, dass vom 15. bis 20. Juni online an virtuellen Bartischen ab 20.30 Uhr über feministische Filme philosophiert, gestritten oder geplaudert werden kann. Filme, die ansonsten beim Festival jährlich abwechselnd in Köln oder in Dortmund zu sehen sind, laufen über die Video-on-Demand-Plattform des Festivals. Das Team des IFFF wird sie, wie gewohnt, inspirierend und kenntnisreich pr...