Die Schweiz ist frei!

Also nix wie hin! Spürbar gestärkt durch eine Covid­impfung (selbstredend mit dem guten Stoff) steuere ich gegen 6.30 Uhr morgens auf die Landesgrenze zu, die Maske griffbereit am Rückspiegel, den leuchtend gelben Impfpass auf dem Armaturenbrett. Dass der Zugang ins Land der Eidgenossen nicht einfach wird, darüber mache ich mir keine Illusionen – und gerade deshalb bin ich fassungslos: kein Grenzpersonal, keine Fragen, keine Kontrolle. Urplötzlich bin ich drin, einfach so! Die Schweizer Verkehrsschilder bürgen dafür. Ich trete moderat aufs Gaspedal, und das Durcheinander der konfusen Warnrufe von Jens Spahn, des RKI und des ADAC verhallt hinter mir.

Der Name »Thun« auf dem Wegweiser klingt mir nach Einheimischem. Ich biege ab und lande in einer Miniaturausgabe des saturierten Luzern. Große, handgeschriebene Tafeln schmücken die Restaurants und Biergärten. »Wir haben geöffnet!« rufen sie mir zu und meinen damit ihre Außengastronomie. Davor und mittendrin sc...