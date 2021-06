KSK wieder im Tarnanzug

Die Regierung will Gras über die zahlreichen Skandale bei der Elitetruppe der Bundesregierung wachsen lassen. Der am Mittwoch vorgestellte Abschlussbericht des Bundesverteidigungsministeriums über das Kommando Spezialkräfte (KSK) rief am Donnerstag Reaktionen hervor.

Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, sagte gegenüber jW: »Die Verteidigungsministerin würde gerne einen Schlussstrich unter das Thema KSK ziehen. Wir werden das jedoch nicht zulassen.« Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte vor gut einem Jahr eine ministerielle Arbeitsgruppe damit beauftragt, »rechtsextremistische Tendenzen« innerhalb des KSK und Verstöße im Umgang mit Munition und Waffen zu prüfen und abzustellen. Für Pflüger ist »vieles nach wie vor ungeklärt, beispielsweise die genauen Umstände der Munitionsrückgabeamnestie oder der Verbleib von mehr als 13.000 Schuss Munition und kiloweise Sprengstoff«. Es sei unkalk...