Illustre Gäste in Cornwall

Es hat mehrere Ursachen, dass die Gruppe der sieben zu ihrem Gipfeltreffen in Cornwall vier weitere Staaten hinzugebeten hat. Eines wird gern übersehen: Als die G7 sich 1975/76 gründete, waren ihre Mitglieder mit einem Anteil von knapp über 60 Prozent an der globalen Wirtschaftsleistung tatsächlich die sieben wirtschaftsstärksten Industriestaaten der Welt. Von Ende der 1980er bis Anfang der 2000er Jahre konnten sie diesen Anteil sogar noch steigern, auf gut zwei Drittel. Seitdem aber ging es mit ihrer ökonomischen Dominanz rasch bergab. Derzeit liegt ihr Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung bei knapp über 40 Prozent – noch, muss man hinzufügen, denn nicht nur die Chinas, auch die Indiens oder etwa mehrerer Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN wächst rasant, und vor allem: rasanter als die des alten Westens. Dass die G7-Länder, wenn man s...