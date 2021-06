Re: Fernweh nach Italien

Anders reisen nach der Pandemie

Ein Post-Corona-Roadtrip. Am Steuer sitzt Nicola Bramigk, die als Reiseführerunternehmerin – was es alles gibt – ihre erste Erkundungsfahrt nach dem Shutdown unternimmt. In Italien besucht sie Hoteliers und Gastronomen von Südtirol über die Toskana und Rom bis nach Apulien. Was ist übrig vom Traumland der Deutschen? D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Farbe bekennen

Die Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock

Annalena Baerbock hat ihre Ambitionen auf das Kanzleramt klar formuliert. Sonst ist sie nicht so genau im Formulieren, etwa, wenn es um den Lebenslauf geht. Dabei zeigt sich das ewige Dilemma der Grünen als bürgerlicher Partei: Positionieren sie sich zu radikal, verprellen sie nicht nur die sympathisierende b...