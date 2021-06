Der Sound der Leichtigkeit

»Lange Nächte« zu irgendeinem Thema präsentieren die öffentlich-rechtlichen Sender öfter. Der große Nachteil dieser Programmidee ist, dass man entweder alles aufzeichnen muss oder irgendwann in der Mitte einschläft. Der deutsch-französische Kulturkanal Arte hat jetzt dieses Schema umgedreht und am Sonntag einen ganzen Tag lang Beethoven gesendet: jede Sinfonie – und bei der Gelegenheit noch die sinfonischen Ouvertüren –; und jedes Werk übertragen aus einem anderen Land Europas. Vom Innenhof des Bonner Schlosses (Nr. 1) bis zum Gartenparterre des Wiener Belvedere-Palasts mit eingeschalteten »Wasserkünsten« (Nr. 9). Wohl der spektakulärste Spielort war das antike Theater von Delphi, wo Teodor Currentzis mit seinem Orchester »Musica Aeterna« in der Abenddämmerung die Siebte z...