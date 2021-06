Gerechte des Tages: US-Regierung

O Schreck! Der Verdacht hat sich bestätigt: Reiche in den USA zahlen praktisch keine Einkommenssteuer. Am Dienstag hatte die Rechercheplattform Propublica öffentlich gemacht, wie wenig Abgaben US-Milliardäre wie Tesla-Gründer Elon Musk, Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Amazon-Gründer Jeffrey Bezos leisten. Die US-Regierung empörte an dem Sachverhalt selbstverständlich vor allem, wie Propublica an die Daten gekommen ist. Jede unerlaubte Veröffentlichung von Regierungsunterlagen verstoße gegen das Gesetz, erklärte Sprecherin Jen Psaki.

Interessant ist trotzdem: Im Jahr 2007 zahlte ...