Drohgebärden über den Wolken

Italien, Israel, die USA und Großbritannien führen derzeit an der Küste Italiens ein zweiwöchiges, gemeinsames Luftwaffenmanöver durch. Das israelische Militär erklärte am Sonntag laut der Onlinezeitung Times of Israel, dass in der vergangenen Woche sechs Tarnkappenjäger des Typs F-35 nach Italien geflogen seien, um an der Übung »Falcon Strike 2021« teilzunehmen. Es sei das größte und am weitesten vom eigenen Territorium entfernte Manöver der Geschichte des Staates Israel, hieß es seitens der israelischen Streitkräfte.

Das allgemeine Ziel des vom 6. bis 17. Juni laufenden Manövers bestehe darin, die »Gesamtfähigkeiten der F-35 zu verbessern, die Ende 2016 in Dienst genommen wurden«. Ein hochrangiger israelischer Luftwaffenoffizier habe jedoch eingeräumt, dass die Übung zum Teil dazu diene, den Einsatz israelischer Piloten gegen iranische Truppen vorzubereiten. »Der Iran ist unserem Fokus«, habe der hochrangige Offizier unter der Bedingung, dass seine Anony...