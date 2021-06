Firmen und vergessen

Der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, hatte zunächst trotz Protesten an einer Firmung von 17 Jugendlichen in einer Düsseldorfer Gemeinde am Mittwoch festgehalten. Mehr als 140 Mitglieder der Gemeinde St. Margareta hatten Woelki zuvor in einem offenen Brief aufgefordert, wegen seiner Rolle im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche von der Firmung abzusehen. In der Gemeinde sind zwei Pfarrer tätig gewesen, die sexueller Übergriffe verdächtigt werden. Woelki wird vorgeworfen, seine schützende Hand in beiden Fällen zu lange über die Priester gehalten zu haben.

Am Dienstag hatte die Arbeit der sogenannten Apostolischen Visitatoren begonnen. Um die Vorgänge zum Skandal um sexualisierte Gewalt, der das Erzbistum und die katholische Kirche seit Monaten erschüttert, zu untersuchen, waren kürzlich der Stockholme...