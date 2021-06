Re: Polnische Pflegerinnen

Schuften für Deutschland

Beeindruckende und in vielen Fällen auch bedrückende Zahlen: Rund vier Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig, drei Viertel davon werden zu Hause betreut. Es mangelt an Menschen für die Pflege der Alten. Deshalb entscheiden sich immer mehr deutsche Familien für Personal aus Polen; die Polen für solches aus der Ukraine. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Betrifft: Gefährliche Fahrt

Wie kann der Radverkehr sicherer werden?

Diese Frage hat sich der SWR mit einer Mitmachaktion »#besser radfahren« gestellt. Zuschauer wurden aufgerufen, Sicherheitsrisiken auf ihren Radwegen zu melden. SWR-Reporter Claus Hanischdörfer begibt sich auf Spurensuche und trifft Unfallopfer, Verkehrsforscher, Rad- und Autofahrer sowie Kommunalpolitiker. D 2021.

SWR, 2...