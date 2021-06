Hartwig, Adolph, Herrmann

Eine Ordensschwester hat in hochgeschlossener Kleidung aufzutreten, doch wer das DDR-Fernsehen aufmerksam verfolgt hat, konnte schon mal den Busen der späteren Schwester Hanna aus der Serie »Um Himmels willen« entdecken. Denn Schauspielerin Janina Hartwig begann ihre Laufbahn schon mit 17 Jahren in Celino Bleiweiß’ Fernsehfilm »Jugendweihe«, dem in der DDR noch 20 weitere Film- und Fernsehrollen folgten. Das war oft anstrengend, war sie doch am Dresdner Staatstheater fest engagiert. Danach trat das Theater zugunsten der Fernseharbeit in den Hintergrund. Hartwig hat in unzähligen Serien mitgewirkt, bis sie vor 15 Jahren die besagte Schwesternrolle übernahm. Die läuft nun aus, und die Schauspielerin, die am Dienstag 60 Jahre alt wurde, hat versprochen, wieder öfter auf der Bühne zu stehen.

