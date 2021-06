Wojtyla in Wirtschaftskunde

Polens rechter Erziehungsminister Przemyslaw Czarnek plant weitere Schritte, um die Lehrinhalte an Schulen zu klerikalisieren. Für das neue Schuljahr ab dem September plant er Umstellungen der Lektürelisten. So sollen Schriften des aus Polen stammenden früheren Papstes Karol Wojtyla nicht nur im Polnischunterricht an die Stelle internationaler Titel treten, sondern auch im Schulfach »Erziehung zum Unternehmertum« seinen Platz finden. Gleichzeitig verteidigte Czarnek die breite Berücksichtigung der nationalistischen Erbauungsromane von Henryk Sienkiewicz. Man werde sich nicht von »irgendwelchen LGBT-Leuten« den Lehrplan schreiben lassen, so Czarnek, ohne zu präzisieren, was beides miteinander zu tun haben soll.

An anderer Stelle schritt der Minister bereits zur Tat. Ende Mai wurde in Warschau feierlich ein Collegium Intermarium gegründet: eine betont rechtskonservative Hochschule, die »neue Eliten für das Gebiet zwischen Ostsee und Schwarzem Meer« heranbild...