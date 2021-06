Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Die Offenheit ist nicht mehr gegeben« »Open Skies«: Nach Aufkündigung durch USA tritt Russland offiziell vom Rüstungskontrollabkommen zurück. Ein Gespräch mit Tobias Pflüger Kristian Stemmler Am Montag hat der russische Präsident Wladimir Putin mit seiner Unterschrift den bereits angekündigten Austritt seines Landes aus dem »Open Skies«-Abkommen besiegelt. Wie bewerten Sie diesen Schritt? Das ist eine höchst gefährliche Entwicklung. Dieser 1992 geschlossene und 2002 in Kraft getretene Vertrag erlaubte den bisher 32 Teilnehmerstaaten gegenseitige Überflüge auf festgelegten Routen und Lagebilder durch Beobachter sowie mittels technischer Sensoren – also etwa mit Foto-, Video-, Radar- oder Infrarottechnik – zu erstellen. Damit ist es ein friedenssicherndes Abkommen gewesen, dessen zentrale Funktion die Vertrauensbildung war. Es ist hochgradig bedauerlich, dass es jetzt faktisch geplatzt ist. Das heißt, das Abkommen ist aus Ihrer Sicht tot? Damit ist es praktisch tot, ja. Wobei die Verantwortung dafür nicht in erster Linie bei Russland liegt, sondern bei den USA. Die Vereinigten Staaten hatten dieses Abkommen in Person des früheren US-Präsidenten Don...

Artikel-Länge: 4115 Zeichen

