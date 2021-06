Dick, dicker, fettes Geld

In der Pandemie haben alle zugelegt, manche an Vermögen, manche an Verzweiflung, einige auch an Gewicht. Laut Voraussagen der Medizin wird in zehn Jahren die Hälfte der Weltbevölkerung an Übergewicht leiden. Folgeerkrankungen sind Herz-Kreislauf-Beschwerden, Diabetes und Krebs. Weltweit fordern Politiker, Ärzte und Bürger von Nahrungsmittelkonzernen die Kontrolle über Körper und Ernährung zurück. F 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Quarks

Gefährliche Gleichbehandlung

Mehr Gleichheit bedeutet mehr Diversität und umgekehrt. Ein Beispiel: Viel später als Männer landen Frauen mit Herzinfarkt auf der Intensivstation. Ihre Herzen reagieren anders. Die biologischen Unterschiede prägen nicht nur Krankheitsverläufe, sondern auch die Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikam...