Schulterschluss mit Ankara

In der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak wächst die Sorge vor dem »Brakuji« – dem Bruderkrieg unter Kurden. Hintergrund ist der Tod von Peschmerga-Soldaten der in Erbil regierenden Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) am Metinagebirge. Seit April führt die türkische Armee hier im grenznahen Bergland, das der Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Rückzugs- und Transitraum dient, eine Militäroffensive durch.

Am Sonnabend waren Peschmerga einer Spezialeinheit mit gepanzerten Fahrzeugen in das Guerillagebiet bei Metina eingedrungen. Die Guerilla gab nach eigenen Angaben lediglich Warnschüsse ab. Doch fünf Peschmerga starben und sieben weitere wurden verwundet, als ihr Mannschaftstransporter explodierte. In ersten Meldungen kurdischer Journalisten hieß es noch, das Fahrzeug sei durch einen türkischen Luftangriff zerstört worden. Dies legen auch von den Peschmerga veröffentlichte Bilder nahe. So sind das Fahrgestell und die Reifen unbeschädigt,...