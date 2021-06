Olaf Scholz als Hauptversager

Die Oppositionsparteien im Bundestag, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke kritisieren in ihrem Sondervotum zum Wirecard-Untersuchungsausschuss die verantwortlichen Institutionen. Die Behörden hätten bei dem Finanzskandal auf allen Ebenen versagt, heißt es in dem Dokument, das am Montag veröffentlicht wurde.

Es handele sich »um den größten Börsen- und Finanzskandal der Nachkriegszeit«. Er sei durch »kollektives Aufsichtsversagen« sowie ein »politisches Netzwerk« und die Sehnsucht nach einem »digitalen nationalen Champion« ermöglicht worden.

Die politische Hauptverantwortung sehen die Vertreter der Parteien bei Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werfen sie vor, dass sie sich »naiv« von Lobbyisten für die Interessen des mittlerweile insolventen Zahlungsabwicklers einspannen ließ.

Zudem seien Institutionen zur Beaufsichtigung des Finanzsektors ungeeignet, um digitale Geschäftsmodelle angemessen bewerten zu könn...