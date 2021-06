Der Stalker kommt, wie der Name andeutet, aus den USA – und dort aus Kalifornien, konkret aus Hollywood, wo die Polizei von Los Angeles sogar eine »Anti-Stalker-Unit« hat. Ihr Leiter sagte in einem Interview, an Stalkern würde es bei den vielen Hollywood-Prominenten nicht mangeln – ihr Problem sei vielmehr, dass die Stalker oft von den Gestalkten für ihre Belästigungen bezahlt würden.

2007 war es auch in Deutschland soweit: Mit der Einführung einer neuen Strafbarkeit – § 238 StGB »Nachstellung« – stiegen erwartungsgemäß die »Straftaten gegen die persönliche Freiheit«, »Stalking« genannt. Die Kriminalstatistik der Berliner Polizei verzeichnete zwischen 2007 und 2009 jährlich rund 16.500 Fälle, von denen 13.500 aufgeklärt wurden. 80 Prozent der Täter waren Männer.

Wie anders ist doch der sowjetische Stalker-Begriff, den ich erstmalig mit Tarkowskis Filmklassiker »Stalker« kennenlernte, der auf einem Roman von Arkadi und Boris Strugatzki basiert. Darin geht es...