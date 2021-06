Die Linie ziehen

I.

Meine Bekanntschaft, später auch Freundschaft mit Werner Seppmann geht auf die frühen neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück; ein genaues Datum ist mir entfallen. Ich hatte in der »Edition Marxistische Blätter« 1989 ein Buch veröffentlicht mit dem recht provokativen Titel »Herausforderung dieser Zeit. Zur Philosophie und Literatur der Gegenwart«. Der Titel stammt nicht von mir, er wurde dem Buch vom Verlag gegeben. Es handelt sich um eine Sammlung von Texten unterschiedlichen Umfangs, Vorträge und Aufsätze zumeist, in einem Fall auch den Entwurf einer materialistisch-historischen Grundlegung von Ontologie, Kulturtheorie und Ästhetik; in den Jahren der Reconquista verfasst, Autoren, Themen und Texte behandelnd, die an den Nerv dieser zerrissenen Zeit rührten. Dazu gehörte die Frage spätkapitalistischer Konsolidierung, der erweiterten kulturell-ideo...