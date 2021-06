Zum Inhalt dieser Ausgabe | Den Opfern Namen geben Verein legt Material zum Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener im heutigen NRW vor Markus Bernhardt Kurz vor dem 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion haben Hannelore Tölke und Dmitriy Kostavarov, Gründer des Vereins »Ar.kod.M« (Allrussische Kriegsopferdaten Memorial e. V.), der Nachforschungen zum Verbleib von sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern anstellt, die Broschüre »Schatten der Vergangenheit« veröffentlicht. Auf 40 Seiten berichten sie über ihre Arbeit und über ihre Erfahrungen in nordrhein-westfälischen Gemeinden, wo sie durch umfangreiche Recherchen eine sehr große Zahl von Namen bisher »namenloser« sowjetischer Kriegsopfer herausgefunden haben. Sie skizzieren alltägliche Probleme ihrer Aufklärungsarbeit, die sich etwa aus fehlenden und unvollständigen Datensätzen und anonymen Bestattung...

Artikel-Länge: 2310 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen