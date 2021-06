Hitler spricht in Mauthausen

Der Dozent hatte Herrn Groll um eine dringende Aussprache gebeten. Der Ort sollte die Donau auf Höhe der Reichsbrücke sein, dort befinde sich das einstige Hauptquartier der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, ein geschichtsträchtiger Platz.

Herr Groll war pünktlich, der Dozent wartete schon auf ihn. Die beiden forcierten das Donauufer in einer mittleren Geschwindigkeit.

»Man ist ja in Österreich – was neonazistische Provokationen anlangt – einiges gewöhnt. Es ist auch nichts Neues, dass die Polizei, ob in Wien oder Klagenfurt, Graz oder Salzburg ein offenes Herz für Nazis hat und selbst die schlimmsten Finger, wenn überhaupt, dann nur mit Samthandschuhen anfasst«, hub der Dozent an. »Kriminalsoziologische Studien bestätigen dies alle paar Jahre aufs Neue, auch der bekannte Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl weist immer wieder darauf hin, dass die Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge eine ausgeprägte Sehschwäche haben.«

»Und wenn es sich gar nicht vermeide...