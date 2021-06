Die Rührung des Sängers

In der Ruhe liegt die Kraft. Dieser Kernsatz einer Ästhetik des Widerstehens sollte sich mit jedem Shutdown bestätigen. Wer dem ­Ham­sterrad profitmaximierender Lohnarbeit entkommen möchte und unter Freiheit mehr versteht als massenhaftes Rumgehopse und Biertrinken in Klubs und Kneipen, dem sei zum Krafttanken die Musik von Carlos do Carmo an die Ohren gedrückt. Er hat sich tatsächlich Zeit genommen. Der portugiesische Sänger wurde 82 Jahre alt, er verstarb im Januar 2021.

Seine Musik aus den Armenvierteln Lissabons soll der Blues Portugals sein. Das hört man ihm nicht unbedingt an. Sehnsucht und Wehmut sind zwar da, schnellere Tempi oder gar der überschäumende Lebensübermut des afroamerik...