Im Rausch des schwarzen Goldes

Iran bereitet sich nach eigenen Angaben darauf vor, seinen Ölexport stark zu steigern, sobald die US-Regierung alle Sanktionen aufhebt. Wann und wie das geschehen wird, weiß außer Präsident Hassan Rohani allerdings niemand.Der gab sich schon Mitte April sicher, dass es noch während seiner Amtszeit, die Anfang August endet, passieren werde.

Die USA hätten gar keine andere Wahl, so Rohani. Seither hält er fast täglich eine Ansprache, in der er behauptet, bei den Gesprächen über die Wiederherstellung des Wiener Abkommens in der österreichischen Hauptstadt seien schon alle wichtigen Punkte zur vollen Zufriedenheit Irans vereinbart, und es gehe nur noch um einige Nebenfragen von geringer Bedeutung. Die Vertreter und Sprecher der iranischen Regierung, vor allem Verhandlungsführer Abbas Araghchi, haben die undankbare Aufgabe, diese naive Vorstellung zu korrigieren. Mehrere gewichtige und komplizierte »Schlüsselprobleme« seien weiterhin strittig, sagen sie.

Aber wi...