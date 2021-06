Ein Londoner Gericht (»High Court«) hat in der vergangenen Woche in einem Urteil festgestellt, dass die Unterbringung von Asylsuchenden in ehemaligen Armeekasernen in der Nähe von Folkestone in der südenglischen Grafschaft Kent »nicht rechtmäßig« gewesen ist. Eine Gruppe von sechs Asylsuchenden hatte aufgrund der unzumutbaren Zustände in der Kaserne eine Klage gegen den britischen Staat angestrengt und nun gewonnen.

Die Napier-Kaserne war schon im Januar in die Schlagzeilen geraten, nachdem es zu wütenden Protesten der dort untergebrachten Flüchtlinge gekommen war. Im Zuge dessen brannte es auch auf dem Gelände. Trotzdem zwang das britische Innenministerium die Geflüchteten, weiter dort zu leben, obwohl es zeitweise kein Betreuungspersonal, keinen Strom, keine Heizung und keine warme Verpflegung gab. Im Urteil des Londoner Gerichts werden diese Zustände nun als »ähnliche Bedingungen wie im Gefängnis« bezeichnet.

Die Grafschaft Kent gilt als Ausgangspunkt...