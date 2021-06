Kurzer Jubel

Peter Altmaier hat ja recht. Wir, die Einwohner dieses schönen Landes können in diesem Jahr etwas genießen, was wir seit 2010 nicht mehr hatten: einen wirklichen Wirtschaftsaufschwung. Der Wirtschaftsminister veranstaltete in Berlin eine Pressekonferenz, auf der er glaubhaft darlegte, dass 2021 ein Wirtschaftswachstum von 3,5 bis vier Prozent zu erwarten sei. So etwas hat es in der letzten Dekade auch nicht annähernd mehr gegeben. Das ist schon einen kurzen Jubel wert.

Altmaiers Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag war auch vom »Timing« und »Erwartungsmanagement« her vorzüglich. Denn just ein Jahr zuvor hatten er und sein Finanzministerkollege Olaf Scholz das größte Rettungsprogramm für die deutsche Wirtschaft seitens ihres Staates seit Bestehen der Bundesrepublik vorgelegt. Es habe, so Altmaier heute, etwa 300 Milliarden Euro betragen und habe das Land aus der tiefsten Rezession seiner Geschichte hervorgeholt. Dank der Umsicht der Regierenden sei der...