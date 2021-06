In den Wahlkampf

In Ungarn hat der Wahlkampf begonnen, im kommenden Jahr wird über ein neues Parlament abgestimmt. Vor allem die Oppositionspolitiker aller Couleur bringen sich in Stellung, denn um gegen Ministerpräsident Viktor Orban und seine extrem reaktionäre Fidesz-Partei zu gewinnen, soll über Vorwahlen jeweils ein gemeinsamer Gegenkandidat ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund findet an diesem Sonnabend in Budapest eine »Demonstration für die Studentenstadt, gegen Fidesz« statt.

Bereits im Dezember 2019 waren Pläne bekanntgeworden, dass die ungarische Regierung mit der chinesischen Fudan-Universität aus Shanghai einen Vertrag über die Errichtung eines Campus in Budapest abschließen will. Die Universität, die gute Beziehungen zu einer Reihe von Bildungsinstitutionen in ganz Europa pflegt, wäre so die erste, die über einen Campus außerhalb der Volksrepublik verfügt. Dort sollen bis zu 6.000 Studierende Master-Abschlüsse in Medizin, Kunst-, Wirtschafts- und Ingenieu...