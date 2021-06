Kehrtwende beim Klimaschutz

Polen will in den nächsten Jahren den Ausbau von Windkraftanlagen beschleunigen. Das erklärte Anfang der Woche die Vizeministerin für Technologie und Entwicklung, Anna Kornecka. Ein entsprechendes Gesetz werde nach der Sommerpause ins Parlament eingebracht. In der Zwischenzeit soll nach Angaben der Zeitung Rzeczpospolita innerhalb der Regierung Einigkeit über das Vorhaben hergestellt werden.

Die ist nämlich nicht selbstverständlich. Was Kornecka ankündigte, ist nicht weniger als eine 180-Grad-Wende in der polnischen Energiepolitik. Traditionell hat die Regierungspartei PiS die Interessen des heimischen Bergbaus in den Vordergrund gestellt: aus nationalen Autarkieüberlegungen heraus, ebenso wie zur Erhaltung der eigenen Wählerbasis im oberschlesischen Bergbaugebiet. Aus Kohle werden heute etwa 70 Prozent des in Polen verbrauchten Stroms produziert. Die Folge sind durch die stufenweise steigenden CO2-Abgaben regelmäßig steigende Strompreise, die für industri...