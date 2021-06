Salutschüsse fürs Kapital

Vor einem Jahr legte die Bundesregierung ihr erstes Konjunkturprogramm auf. Die verantwortlichen Minister Olaf Scholz (Finanzen) und Peter Altmaier (Wirtschaft) treten als Krisenmanager so patent auf wie Pat und Patachon.

Mit einem »Wumms« von 130 Milliarden Euro sollte es aus der Krise gehen, hatte Scholz vor einem Jahr versprochen. Mit seiner Geld-»Bazooka«, wie er es nannte, schoss er aber nur Salutschüsse für Großkonzerne. Der Staat stieg bei der Lufthansa ein. Die Airline dankte es mit Entlassungen und Lohnkürzungen. Dax-Konzerne kassierten Kurzarbeitergeld und leiteten die Subventionen in Form von Dividenden an ihre Aktionäre weiter. In der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg schossen die Preise für Wertpapiere auf Allzeithochs. Um eine Spezies haben sich Altmaier und Scholz besonders aufopferungsvoll gekümmert: Die V...